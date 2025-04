Vinitaly, Antonini: l'enoturismo valorizza le Cantine e le Marche

Verona, 7 apr. (askanews) – “La Regione Marche, presente con 111 aziende a Vinitaly 2025, ripropone anche quest’anno, tra i vari temi quello dell’enoturismo. Questo perché crediamo fortemente che un’azienda vitivinicola possa avere anche una valorizzazione attraverso la possibilità di far venire nella propria azienda persone che ovviamente hanno un interesse rispetto a ciò che l’azienda produce, un interesse rispetto a determinate etichette, determinati vini, che rappresentano in quel caso, almeno per quanto riguarda l’interesse della nostra Regione, non solamente la bottiglia di quella Cantina, di quell’azienda, ma rappresenta un modo per far conoscere valorizzare e amare anche tutto il nostro territorio”. A dirlo è l’assessore alle Attività produttive della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, intervenuto alla 57esima edizione di Vinitaly, in corso fino al 9 aprile alla Fiera di Verona.

“Perché sappiamo che intorno a una bottiglia di vino c’è la storia di una famiglia, c’è la storia di un territorio, c’è la storia di una comunità e tutto ciò ultimamente interessa molto anche chi segue il vino, chi segue le dinamiche del vino” ha proseguito l’assessore, aggiungendo che “ma anche a chi si avvicina anche a un certo turismo che chiamiamo turismo esperienziale, immersivo, anche con un taglio sociale, antropologico, che vuole appunto andare anche al di là, ovviamente, dell’interesse e gusto del vino, che rimane l’aspetto prioritario per chi fa e segue l’enoturismo. Però accoglie a sé – ha continuato – anche tutta una serie di altri elementi che ci portano a capire, anche come la Regione Marche, ultimamente, se la riusciamo a valorizzare e a promuovere attraverso proprio l’enoturismo, diventa per noi una carta vincente. Perché si fa scoprire e conoscere un territorio che non è sempre conosciuto – ha concluso Antonini – però un territorio dove il biologico, ad esempio, è tra le culture più diffuse in Italia, dove c’è una forte sostenibilità ambientale, quindi una scoperta piacevole per tutti coloro che vengono e si avvicinano alle nostre Cantine”.