Vino e moda, le eccellenze al Centro del Lusso di Marcianise

Marcianise (Caserta), 16 giu. (askanews) – Per la prima volta Wine&Thecity, la rassegna cultural-enologica che si svolge a Napoli dal 2008, arricchisce gli spazi de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen. Presso il Centro del lusso di Marcianise (Caserta) il miglior vino italiano sarà, infatti, protagonista di una nuova shopping experience. Calici, sommelier e vini entrano in 30 boutique, di brand italiani e internazionali, selezionate dall’Outlet per un aperitivo all’insegna del fashion&wine.

Fabio Rinaldi, centre manager Reggia Designer Outlet Marcianise: “E’ una partnership che porta l’enologia e la moda insieme. Una partnership che animerà le serate del mercoledì di giugno dalle 18 alla chiusura delle 21, con il coinvolgimento di diversi punti vendita”

“All’interno delle nostre boutique l’ospite potrà trovare un assaggio di diversi vini, eccellenze locali e nazionali, che potranno arricchire la propria serata e la propria esperienza di shopping.

E’ la prima edizione, speriamo che non sia l’ultima, speriamo di ripeterla anche in futuro perché ha dato e ci sta dando degli ottimi riscontri. McArthurGlen ha sempre avuto nelle proprie corde l’essere legato al territorio che ci ospita. Questo essere legato al territorio include anche, dal nostro punto di vista, dare visibilità e dare anche opportunità a eccellenze locali o regionali o nazionali. Il mondo del vino, soprattutto negli ultimi anni, sta vivendo una rinascita e una riscoperta molto interessante che ci sembrava giusto appoggiare e cavalcare”.

Ogni serata è caratterizzata da un tema che unisce il mondo della moda a quello del vino: il mood Total white e la degustazione di vini bianchi; vetrine e allestimenti in rosa all’insegna delle Pink vibes e nei calici i vini rosati; outfit frizzanti e festosi per un pomeriggio Sparkling come le bollicine italiane che saranno proposte in assaggio. La mappa dei negozi aderenti e dei vini in degustazione per ogni giornata sarà consultabile con un QR code scaricabile all’arrivo al Centro. Ogni negozio esporrà uno stendardo identificativo di Wine&Thecity e i sommelier dell’Associazione italiana Sommelier accompagneranno le degustazioni nelle boutique.

Andrea Cerino, sommelier delegazione Ais di Napoli: “Normalmente questi servizi in luoghi inusuali capitano sempre più frequentemente negli ultimi tempi. Il pubblico è particolarmente curioso, particolarmente interessato e noi siamo felici di essere qui per dare qualche spiegazione sui vini che abbiamo in degustazione”.

Nella piazza delle Palme, al centro de La Reggia, musica e performance d’arte accompagneranno le tre serate: l’archi-chef e designer Carlo Olivari con il suo wine-painting, dipinti estemporanei fatti con il vino; Pietro Santangelo, con il suo sax animerà la piazza con sonorità jazz e Angela Cirillo sarà al violino elettrico.

Sin dal suo esordio, Wine&Thecity ha creduto nell’importanza di portare il vino e la cultura del vino oltre i soliti luoghi e quindi nelle vetrine dei negozi, nelle boutique, per un approccio più ampio e disinvolto.