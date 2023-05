Vino: finito contenzioso tra Consorzio Valpolicella e Famiglie storiche su Docg Amarone

Roma, 18 mag. (Labitalia) – "Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e la società Famiglie Storiche comunicano di avere definito ogni contenzioso tra loro pendente, avente ad oggetto l’utilizzo della Docg 'Amarone della Valpolicella'. Consorzio e Famiglie Storiche condividono l’obiettivo di agire, ciascuno per quanto di propria competenza, per lo sviluppo della Docg 'Amarone della Valpolicella' e delle altre denominazioni della Valpolicella, favorendo un clima di equa competizione tra produttori, rispetto reciproco, collaborazione e dialogo; ribadiscono l’importanza della difesa della Docg 'Amarone della Valpolicella' e delle altre denominazioni del territorio e della loro promozione in Italia e all’estero, con l’obiettivo di favorire la loro conoscenza e di consolidarne il successo, nell’interesse di tutta la collettività". E' quanto si legge in una nota congiunta a firma di Christian Marchesini per il Consorzio Tutela Vini Valpolicella e di Pierangelo Tommasi per Famiglie Storiche.

Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella rappresenta oltre 2.400 aziende tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori su un territorio di produzione che si estende in 19 comuni della provincia di Verona, dalla Valpolicella fino alla città scaligera che detiene il primato del vigneto urbano più grande dello Stivale. Con oltre l’80% di rappresentatività, tutela e promuove la denominazione (Amarone della Valpolicella Docg, Recioto della Valpolicella Docg, Valpolicella Ripasso Doc e Valpolicella Doc) in Italia e nel mondo.

Famiglie Storiche è un’Associazione nata nel 2009 dall’unione di 10 storiche cantine della Valpolicella. Oggi conta 13 soci, tutte prestigiose aziende vitivinicole da generazioni, che fondano le proprie radici nei valori di storicità e artigianalità. Il suo obiettivo è far conoscere e preservare, oltre ai vini delle realtà associate, anche una delle più strategiche zone di produzione vitivinicole italiane, la Valpolicella.