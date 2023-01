Vino: Rizzoli (Lombardia), 'da medico inorridisco, è ignoranza scientifica'**

Milano, 13 gen.

(Adnkronos) – "Sto seguendo la vicenda e io che sono un medico inorridisco di fronte a queste proposte che rivelano l'ignoranza scientifica che da medico mi permetto di sottolineare". A dirlo all'Adnkronos è Melania Rizzoli, assessore lombardo alla Formazione e Lavoro, neo vicepresidente di Regione Lombardia e medico chirurgo, commentando il via libera dell’Ue alla legge irlandese per le etichette di avvertimento su vino, birra e alcolici come simili a quelle delle sigarette.

"In questi mesi di allarmi ne abbiamo avuti molti – sottolinea Rizzoli – allarmi sanitari pazzeschi, che hanno anche depresso l'umore della popolazione".