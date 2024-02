Vino, Saccardi: la Toscana sta resistendo aI cambiamenti climatici

Firenze, 12 feb. (askanews) – “Siamo contenti, riparte la settimana della anteprime. Nonostante i cambiamenti climatici e le difficoltà che questi hanno portato con i nostri vigneti, penso anche alla peronospora, l’industria del vino è ancora molto forte nella nostra regione. Abbiamo numeri che ci confortano anche in questa stagione. Contiamo anche sul fatto che le anteprime siano anche quest’anno un successo per il vino della Toscana, che ha il numero più alto in assoluto di denominazione di origine, che ha oltre il 95% della superficie vitata destinata a produzioni di origine, a differenza di quello che succede in altre regioni. Tutto ciò dimostra che la Toscana spinge sulla qualità dei vini e di quanto sia forte in termini di qualità”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Toscana, con delega all’Agricoltura, Stefania Saccardi, alla presentazione di PrimAnteprima, la tradizionale giornata (riservata solo alla stampa accreditata) che apre la Settimana delle Anteprime dei vini di Toscana.