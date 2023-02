Vino: tornano a Roma 'I migliori vini italiani' di Luca e Francesca Maroni

Roma, 15 feb. (Labitalia) - Ritorna a Roma la kermesse de 'I Migliori Vini Italiani', firmata da Luca e Francesca Maroni. "C’è Fermento", è il tema della XXII edizione in programma al Salone delle Fontane dell’Eur dal 17 al 19 febbraio 2023. "Nel co...

Roma, 15 feb.

(Labitalia) – Ritorna a Roma la kermesse de 'I Migliori Vini Italiani', firmata da Luca e Francesca Maroni. "C’è Fermento", è il tema della XXII edizione in programma al Salone delle Fontane dell’Eur dal 17 al 19 febbraio 2023. "Nel corso dei tre giorni affronteremo il tema della fermentazione in tutti i suoi aspetti. Parleremo quindi di effervescenza e lievitazione, cercando di coglierne tutte le sfaccettature che potranno riguardare certamente il vino, e non per forza le bollicine, ma anche altre materie prime, dall’acqua ai cibi solidi" anticipa Francesca Romana Maroni, ceo di Sens Eventi.

Oltre 120 saranno le aziende produttrici presenti ai banchi di degustazione, tutte selezionate da Luca Maroni per rappresentare appieno l’assoluta eccellenza vitivinicola del nostro territorio, dal Nord al Sud, isole comprese, tra vini bianchi, rossi, rosati e bollicine senza tralasciare le referenze dolci. Come ogni anno, grande attenzione sarà riservata anche alle piccole realtà, spesso a conduzione familiare, che, pur non raggiungendo la quantità di produzione delle grandi cantine, garantiscono l’assoluta qualità delle proprie etichette.

Centinaia, dunque, saranno le referenze alla mescita che stupiranno gli ospiti per varietà di profumi, sentori e sfumature che lo stesso Luca Maroni aiuterà a percepire attraverso le sessioni di degustazione guidata basate sulla metodologia da lui stesso ideata delineata da tre punti cardine: consistenza (la ricchezza del vino in estratti, cioè il volume espressivo del vino), equilibro (armonia tra i componenti) e integrità (assenza di difetti di trasformazione enologica).

Ad aprire le danze alla kermesse, il 16 febbraio, si terrà una serata di inaugurazione (solo su invito) che culminerà con la celebrazione delle eccellenze vitivinicole italiane incluse nella XXXII edizione dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani. All'evento saranno presenti, tra gli altri, il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio, il senatore Luca De Carlo e l'assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato.