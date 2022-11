Il marito di Viola Valentino, tale Francesco Mango, è oggetto da tempo delle dirette di Pomeriggio 5.

Nell’ultima puntata del programma di Barbara D’Urso, l’uomo è stato accusato di percepire il reddito di cittadinanza nonostante abbia un lavoro.

Viola Valentino: il marito prende il reddito di cittadinanza e lavora

Nel corso dell’ultima diretta di Pomeriggio 5, il marito di Viola Valentino è finito ancora una volta al centro della scena. Questa volta, però, non sono i suoi presunti tradimenti ad interessare il salottino, ma un’altra notizia lanciata da Patrizia Groppelli.

La giornalista, via Instagram, ha tuonato: “Ritorno ancora sulla storia di Mango e Viola Valentino, questo amore che secondo me è altamente tossico. Ho scoperto oggi una cosa delirante. Il buon Mango prende il reddito di cittadinanza. Qualcuno gli spieghi che a 40 anni, in Lombardia, chi vuole trovare lavoro lo trova“. La Valentino, in collegamento senza Francesco Mango, ha provato a difendere il marito.

La difesa di Viola Valentino

Viola, giustificando l’assenza del marito con una febbre improvvisa, ha ammesso che non sa se lui prenda il reddito di cittadinanza o meno.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, l’ha subito messa alle strette:

“L’ultima volta che ho parlato attraverso il video con tuo marito, ha detto che collabora con te e che ha prodotto un paio di dischi. Allora, domando: lui fa o no il produttore di Viola Valentino?”.

La cantante ha ammesso che il marito è il suo produttore. A questo punto, tutti gli ospiti di Pomeriggio 5 si sono infuriati.

Alessi ha tuonato:

“E allora come mai, visto che ha un lavoro, percepisce il reddito di cittadinanza?”.

A questo punto, Viola ha ammeso:

“Io non mantengo nessuno. Il reddito di cittadinanza? Non lo so, non ne sono a conoscenza… non ne sono a conoscenza”.

Pomeriggio 5: tutti contro il marito di Viola Valentino

Non solo gli ospiti di Pomeriggio 5, anche la conduttrice Barbara D’Urso si è scagliata contro il marito di Viola Valentino:

“Sicuramente Viola non sa niente ma deve informarsi. Perché lui proprio in diretta qui da me ha detto che lavora e che è il tuo produttore. Non può prendere il reddito di cittadinanza perché lo sottrae a chi davvero non può lavorare e non ha un lavoro”.

Per giustificare Francesco, la cantante ha concluso: “Io ho un mio collaboratore che lavora con me, e non solo per me, e prende il reddito di cittadinanza. Parlo del mio chitarrista“.