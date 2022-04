Violenta grandinata in provincia di Padova e maltempo in tutto il Nord Est

Violenta grandinata in provincia di Padova con i chicchi che hanno "picchiato" anche su Polverara, Dolo e Mirano e con maltempo in tutto il Nord Est

Una violenta e repentina grandinata pomeridiana si è abbattuta con estrema violenza in provincia di Padova, mentre il maltempo ha imperversato un po’ in tutto il Veneto ed il Nord Est. L’evento meteo improvviso si è determinato, secondo quanto riportano i media locali, tra le 14.10 e le 14.30 di oggi, primo aprile.

All’improvviso l’intera area del Padovano si è ritrovata gravata in cielo da dense nubi scure.

Violenta grandinata in provincia di Padova

La grandine ha cominciato a picchiare su tetti, strade ed abitacoli delle vetture in sosta ed in transito nel quartiere Sacro Cuore, ma era solo l’inizio. In pochi minuti la grandinata si è fatta violentissima ed ha iniziato a colpire Vigodarzere ed il quadrante nord della cintura urbana patavina. Sono stati particolarmente colpiti i territori che gravitano intorno a Cadoneghe, Vigonza e Selvazzano.

Automobilisti in difficoltà sulle strade

Per qualche minuto gli automobilisti in transito sono stati in seria difficoltà, anche se al momento non sono stati segnalati incidenti. Il tutto fino ad una sorta di paesaggio fra spettrale ed invernale “puro” che la grandinata ha lasciato sulle strade, con una coltre compatta di ghiaccio che in alcuni punti ha raggiunto lo spessore di due-tre centimetri. Numerose segnalazioni di mal tempo sono giunte anche da Padova ovest e da Polverara, Dolo e Mirano.