Violenta grandinata in provincia di Torino: danneggiare le auto

Chicchi grossi come noci e lunotti in frantumi sotto i loro colpi violentissimi: una violenta grandinata si è abbattuta in provincia di Torino

Previsioni meteo fosche per il nord Italia rispettate e fenomeni severi in particolare in Piemonte, dove in queste prime ore del 28 giugno c’è stata una violenta grandinata in provincia di Torino e sono state danneggiare molte auto da chicchi grossi come uova di gallinella.

L’allerta gialla che nelle ore scorse era stata diramata dalla Protezione civile su fenomeni intensi nel nord della penisola è stata puntualmente e tristemente rispettata.

Violenta grandinata in provincia di Torino

In Piemonte in particolare, nel settore fra Carignano, Trofarello e Santena si è verificata una grandinata violentissima, accompagnata da forti raffiche di vento e da acquazzoni, il tutto “con chicchi di grandine della dimensione di una noce”. Si sono registrati danni alle auto parcheggiate, soprattutto ai parabrezza ed ai tettucci.

Allagamenti sporadici e chiamate al 115

Dal canto loro le squadre dei vigili del fuoco sono state allertate per gestire interventi legati ad alcuni allagamenti. I siti meteo ed i media territoriali spiegano che il maltempo si è abbattuto “anche in Canavese dove, tra le 9,30 e le 10, si è abbattuta una violenta grandinata nella zona compresa tra Cuorgnè e Forno Cavanese”. Anche in quel caso sono andati in frantumi i finestrini di alcune auto in sosta lungo le strade.

Le previsioni a breve termine dicono che nel pomeriggio la perturbazione potrebbe investire anche altre porzioni della provincia.