Violenta ondata di maltempo nel Pavese: temporale con grandine grossa e allagamenti a Torrazza Coste

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel Pavese: nell’area, infatti, è stata denunciata la presenza di impetuosi temporali e grandine con chicchi grandi fino a 4 centimetri. In località come Torrazza Coste, poi, come mostrato dai video condivisi sui social media, il nubifragio ha provocato allagamenti che hanno bloccato l’accesso alle strade.

Violenta ondata di maltempo nel Pavese

Nel tardo pomeriggio di lunedì 6 giugno, un violento temporale ha travolto il Pavese. La cella temporalesca ha riguardato principalmente aree di collina e pianura corrispondenti alle località di Codevilla, Montebello, Casteggio e Torrazza Coste.

Oltre al forte nubifragio, è stata segnalata anche la presenza di grandinate con chicchi di taglia medio-grandi e diametro pari a circa 4 centimetri.

Temporale con grandine grossa e allagamenti a Torrazza Coste

L’energica ondata di maltempo ha provocato disagi e danni nelle zone colpite. In particolare, come si evince da alcuni video postati sui social media che ritraggono il nubifragio riscontrato nel comune di Torrazza Coste, è possibile osservare le strade tramutate in fiumi di acqua e grandine.

Durante le ore caratterizzate da pioggia e grandine, la circolazione è stata totalmente bloccata a causa dell’impossibilità di accedere alla strada.