Violentata 28enne in centro a Genova: la ricostruzione della vittima

In uno dei caruggi di Genova la scorsa notte una 28enne è stata violentata da un pusher di cittadinanza nordafricana: prima avevano fumato crack insieme

Dalla droga allo stupro.

Tra i vicoli del centro storico di Genova non sembra esserci più tranquillità. Violentata questa notte una donna 28enne nei vicoli della Maddalena: trovata insanguinata e sotto shock, la giovane vittima è stata portata in ospedale dove è stata operata d’urgenza. A compiere l’abuso sarebbe stato un uomo di origine nordafricana, con cui la ragazza aveva fumato crack.

Sotto la lente della polizia lo spaccio di droga tra i vicoli

Stando a una prima dischiarazione della 28enne abusata, la stessa sarebbe stata stuprata per strada – in uno dei caruggi precisamente – da un pusher di cittadinanza nordafricana, con cui oltretutto la giovane sembra aver fumato del crack. Operata presso l’ospedale Galliera, la vittima ha riportato ferite intime molto gravi, causate dalla violenza subìta. Le indagini sul caso sono state affidate alla squadra mobile di Genova.

Genova, città degli stupri: uno a settimana

Si tratta dell’ennesimo caso di stupro denunciato alle forze dell’ordine del capoluogo ligure: dall’inizio dell’anno, uno alla settimana. Secondo polizia e carabinieri la gran parte di queste violenze è legata all’ambiente in cui avviene lo spaccio di droga. Lo scorso 22 gennaio a essere violentato era stato un ragazzino di 15 anni, trascinato in un vicolo e abusato da un gruppo di tre spacciatori. Sempre la squadra mobile sta indagando su altri due episodi che hanno per vittime due ventenni.