Violentata da piccola dal cugino poliziotto: la denuncia 25 anni dopo

La donna, oggi 34enne, ha trovato il coraggio di denunciare quello che successe ormai 25 anni fa: quando il cugino poliziotto abusò di lei, all’epoca bambina di soli 9 anni.

Violentata a nove anni dal cugino poliziotto: la denuncia di una 34enne

La donna ha denunciato quanto accaduto alla polizia nel 2022, poi ha raccontato la vicenda a il quotidiano ‘Il Giorno‘: “La storia dei miei abusi è iniziata all’età di 9 anni, nella seconda metà del 1998, e il responsabile è mio cugino, più grande di me di circa 15 anni. Non mi rendevo conto di quello che stava succedendo.” Secondo la testimonianza della donna, gli abusi sono iniziati quando lei era una bambina e sono proseguiti fino all’adolescenza, fino a quando è riuscita ad allontare il cugino all’età di 17 anni.

La preoccupazione della donna

La 34enne ha spiegato di aver deciso di parlare anche per provare a proteggere eventuali nuove vittime del poliziotto: “Sono preoccupata per il fatto che un pedofilo possa stare, potenzialmente, a contatto con donne e bambini per il lavoro che svolge. Non voglio che altre persone si trovino a subire quello che ho subito io. Per questo ho deciso di presentare una denuncia.” Il problema però, è che dopo così tanti anni dall’accaduto il reato non è più perseguibile perché si è caduti in prescrizione.