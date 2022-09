Violentava due ragazzine e dava loro 50 centesimi per tacere: condannato dopo 25 anni  

Il titolare di un pub "metal" violentava due ragazzine e dava loro 50 centesimi per tacere ma loro crescendo hanno ricordato e denunciato tutto

Secondo il pronunciamento di una corte del Regno Unito lui violentava due ragazzine e dava loro 50 centesimi per tacere: un uomo è stato condannato dopo 25 anni e a Wakefield il 64enne Malcolm Shipman è stato ritenuto colpevole di quattro capi di imputazione.

Secondo l’accusa l’uomo, ex proprietario di un pub e locale di musica rock e metal, avrebbe abusato della fragilità di due minorenni per violentarle. Lo avrebbe fatto per anni e tenendole sotto la minaccia di ritorsioni se avessero raccontato qualcosa.

Violentava due ragazzine e dava loro 50 centesimi

Dopo 25 anni però la giustizia ha fatto il suo corso e l’uomo è stato condannato a sei anni e cinque mesi di prigione per abusi sessuali.

I reati vennero commessi fra il 1988 e il 1997, con le vittime che avevano taciuto per anni. Poi però erano diventate adulte ed avevano sporto denuncia “per impedirgli di colpire altre ragazzine e per dire finalmente la verità e ottenere giustizia per quello che ci è successo”. Shipman le avrebbe toccate ed indotte a compiere atti sessuali su di lui.

“Sono stata maltrattata e non lo sapevo”

E assieme alle minacce anche un “regalino” per incentivare il loro silenzio: “Ci dava 50 centesimi dopo gli abusi ma ci avvertiva anche di tacere o ci sarebbero state delle conseguenze”.

Una di loro ha detto: “Sono stato maltrattata ma all’epoca non lo sapevo. Sono stata manipolata nel pensare che fosse normale. Per anni mi sono chiesta cosa fosse giusto o sbagliato”. Shipman si è detto innocente ma la Teesside Crown Court non gli ha creduto ed assieme alla condanna gli ha ingiunto di firmare sul registro degli autori di reati sessuali.