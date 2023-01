Violentissimo scontro fra due mezzi pesanti a Brindisi, ci sono feriti

Violentissimo scontro fra due mezzi pesanti in provincia di Brindisi, ci sono stati feriti.

Ad impattare, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, un furgone ed un carro attrezzi nei pressi dello svincolo cittadino di Cerano. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

Gli operatori del 115 sono giunti a razzo sulla Ss 613, allo svincolo per Cerano, per un incidente stradale tra un carro attrezzi, che andava in direzione della cittadina, e un “Daily che si dirigeva in direzione opposta”.

L’impatto è stato violento e si è verificato esattamente all’altezza dello svincolo. L’urto fra i due mezzi ha provocato il ferimento del conducente del Daily, che da quanto si apprende è rimasto incastrato all’interno del furgone.

Conducente incastrato nell’abitacolo

I vigili del fuoco hanno estratto il ferito, che è stato condotto in ospedale da una unità del 118. Gli operatori del 115 hanno poi messo in sicurezza degli automezzi coinvolti.

Secondo i media il tratto stradale interessato dal sinistro è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre al personale del 118 e del 115, anche le pattuglie della polizia municipale di Brindisi.