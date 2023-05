Si è temuto il peggio nel pomeriggio di oggi, 19 maggio, dopo un violento incidente in galleria con due tir bloccano il traffico verso Genova. I mezzi pesanti si sono scontrati con violenza sul tratto che da Voltri porta a Gravellona Toce dell’autostrada A26 ma per fortune quello scontro non ha avuto esiti severi per gli automobilisti e per gli autotrasportatori coinvolti.

Due tir bloccano il traffico dopo un incidente

Tutto è accaduto, secondo quanto si legge sui media della Liguria, poco dopo le ore 15.00, sulla A26 Genova Voltri- Gravellona Toce. Per la precisione l’incidente si è verificato nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione di Genova Pra’. Per cause che sono a vaglio degli operanti due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente in galleria, all’altezza del km 16. I due “giganti” della strada hanno ostruito l’intera carreggiata ed il traffico risulta bloccato.

L’arrivo di soccorritori e polizia stradale

I media spiegano che si registrano 6 km di coda, in aumento, verso Genova Pra’. Dopo il sinistro sono accorsi in galleria i soccorritori del 118, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Non si registrano feriti. Ma cosa ha determinato l’incidente? Pare che uno dei due tir avesse i freni fuori uso.