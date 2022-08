Violento maltempo travolge l’Alto Adige: fango e detriti sulle case. Strade chiuse

Ore critiche in Alto Adige dove una colata di fango e detriti ha avvolto diverse abitazioni. Le immagini che ci arrivano sono drammatiche. Sul posto i vigili del fuoco.

Mentre buona parte della penisola è ancora stretta nella morsa del caldo, già alcune aree italiane sono state interessate da fenomeni di carattere temporalesco. Tra queste lo scotto più alto lo sta pagando l’Alto Adige. A causa del temporale, strade e case sono state avvolte da fango e detriti.

Le aree interessate

Sono diverse le zone dell’Alto Adige che stanno attraversando momenti critici. In Val di Fleres il fango ha seriamente danneggiato diverse abitazioni del villaggio di Sant’Antonio, di cui tre gravemente e una – riporta il Corriere della Sera – è stata evacuata.

In val d’Anterselva il passo Stalle è stato chiuso dopo che un torrente che si è ingrossato. Isolata una località nella Valdaora. Diverse infine le strade chiuse: tra queste le strada statale 244 della Val Badia così come la strada provinciale 43.

Maltempo in Alto Adige: colpita anche Cortina d’Ampezzo

Oltre all’Alto Adige anche Cortina d’Ampezzo è stata pesantemente colpita. La statale 51 Alemagna, è stata bloccata a seguito di una frana ghiaiosa.

Richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, questi ultimi giunti sul posto per accertarsi che non ci fossero veicoli coinvolti. Sono stati tuttavia diversi gli automobilisti che hanno dovuto aspettare l’apertura della strada. Molti inoltre gli interventi per allagamento.