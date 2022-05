Violento nubifragio a Cerignola, oltre 100 mm di pioggia e insistenti temporali

Violento nubifragio a Cerignola, comune in provincia di Foggia. Nelle ultime ore, si sono abbattuti sulla città oltre 100 mm di pioggia.

Violento nubifragio a Cerignola, comune in provincia di Foggia. Nelle ultime ore, si sono abbattuti sulla città oltre 100 mm di pioggia mentre i rovesci non accennano a diminuire. Il sistema temporalesco osservato nell’aria si sta originando e rigenerando in prossimità della murgia per poi dirigersi verso la pianura.

A partire dalle prime ore della giornata di domenica 8 maggio, il vortice di bassa pressione che ha travolto la Sicilia si è rapidamente esteso anche alla Puglia. In questo contesto, la risalita delle correnti umide sciroccali ha fomentato l’originarsi di una serie di forti temporali che si sono concentrati a lungo in corrispondenza dell’immediato entroterra foggiano. I rovesci, in particolare, hanno interessato la città di Cerignola: entro i confini del comune, infatti, sono caduti fino a 122 mm di pioggia in appena tre ore.

L’alluvione lampo osservata a Cerignola ha causato l’allagamento delle strade che si sono rapidamente tramutate in fiumi e hanno provocato ingenti disagi alla circolazione.

Secondo le previsioni meteo, nella serata di domenica 8 maggio, la situazione dovrebbe subire significativimiglioramenti.

Intanto, la popolazione locale ha documentato il violento nubifragio a Cerignola e l’allagamento delle strade con foto e video postati sui social media.