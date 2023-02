Violento scontro davanti alla base di Camp Darby: ci sono tre feriti

Paura ed apprensione per le condizioni di salute dei coinvolti dopo un violento scontro che è avvenuto il primo febbraio davanti alla base militare Usa di Camp Darby: ci sono tre feriti.

Da quanto si apprende il brutto incidente stradale si è verificato lungo la consolare Aurelia in territorio di Pisa.

Scontro davanti alla base di Camp Darby

Ma come sono andate le cose? I media locali, in particolare Pisa Today, spiegano che il brutto incidente stradale si è verificato sull’Aurelia davanti Camp Darby e con una dinamica che resta tutta da chiarire da parte delle forze dell’ordine sopraggiunte ed operanti sul posto.

Una sommaria ricostruzione spiega che si sarebbe trattato di uno scontro frontale fra due auto, una delle quali sarebbe stata centrata con tanta violenza da essere sbalzata fuori dalla carreggiata con le ruote all’aria.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto dei feriti

I media spiegano che sul post sono arrivare a razzo le ambulanze del 118 con tre specifici mezzi: la Misericordia di Pisa, la Croce Rossa di Livorno e la Svs di Livorno.

I tre feriti sono stati quindi condotti in ospedale a Cisanello e Livorno. Chi sono? Si tratta di un uomo di 52 anni, di una donna di 59 anni e di un terzo di cui non si conosce l’età. Per i rilievi e le ricostruzione della dinamiche sono accorse le pattuglie della Polizia Municipale ed una unità dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.