Violenza a scuola, Valditara sta con la “prof” di Rovigo che non ritira la denuncia

"Riportiamo responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole", sulla violenza in classe Valditara sta con la “prof” di Rovigo che non ritira la denuncia

“Ci vuole rispetto”, sul tema della violenza a scuola Giuseppe Valditara sta con la “prof” di Rovigo colpita in aula dai pallini di una pistola ad aria compressa, prof che non ritira la denuncia contro l’intera classe fra cui c’erano i tre responsabili “diretti” del gesto.

E dal canto suo Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, prende posizione in merito ai molti icasi di violenza nelle scuole emersi in questi giorni.

Valditara sta con la “prof” di Rovigo

Nello specifico il ministro si è rferito al caso della docente di Scienze colpita tempo fa in testa da un pallino. Tutto era accaduto con uno degli studenti dell’Itis Viola Marchesini a Rovigo e il ministro ha scritto sui social: “Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti.

Riportiamo responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”. E la docente?

La battaglia della professoressa Finatti

La professoressa di Scienze Maria Cristina Finatti ha detto al Gazzettino di non aver ricevuto “nessuna solidarietà dai colleghi e quella degli alunni somigliava a una condoglianze. Le scuse? Poco o nulla, qualche gesto singolo e isolato, ma niente di corale, autentico e veramente sentito. I ragazzi sono superficiali, non li perdono”. Da parte sua sembra non esserci intenzione di ritirare la denuncia dopo che lo scorso 11 ottobre scorso era stata vittima di quel triste episodio.