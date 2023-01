Il figlio dell’ex calciatore Cristiano Lucarelli è stato arrestato per una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana che vive a Milano, che ha denunciato quanto subito.

Violenza di gruppo a Milano: arrestato figlio dell’ex calciatore Cristiano Lucarelli

Una studentessa americana che vive a Milano, lo scorso marzo, ha passato una serata in discoteca con le amiche e poi ha subito una violenza sessuale di gruppo. Dopo dieci mesi dai fatti e dalla denuncia, la polizia di Milano ha arrestato, agli arresti domiciliari, due dei presunti autori di questo stupro. Si tratta di un ragazzo di 22 anni e di un ragazzo di 23 anni, entrambi italiani, che sono accusati di violenza sessuale di gruppo.

Il giovane di 23 anni è Mattia Lucarelli, calciatore del Livorno e figlio dell’ex attaccante Cristiano Lucarelli, mentre l’altro ragazzo è il compagno di squadra Federico Apolloni.

La ricostruzione della violenza

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Milano, la giovane studentessa americana, dopo essere stata in discoteca con le amiche, ha accettato un passaggio in auto da cinque ragazzi che, invece di portarla a casa, l’hanno portata in un appartamento nel centro della città.

In questa abitazione, secondo l’accusa, la giovane è stata costretta dal gruppo a subire una violenza, commessa soprattutto dai due italiani destinatari del provvedimento di custodia cautelare eseguito con la collaborazione della squadra Mobile della questura di Livorno.