Violenza di gruppo in India, 15enne stuprata per giorni da decine di uomini: 29 arresti

Orrore in India: 15enne stuprata per diversi mesi. 29 gli uomini arrestati.

Orrenda tragedia consumatasi in India: una ragazzina di appena 15 sarebbe stata violentata da un complessivo di quasi 30 uomini in diverse occasioni.

15enne stuprata in India

L’oscenità si è consumata nella città di Dombivli, vicino a Mumbai, nello stato del Maharashtra.

Secondo l’accusa la minore era stata segregata e costretta subire rapporti sessuali non consenzienti per mesi.

Da quanto riportato dalle Forze dell’Ordine indiane, il primo caso di abuso sessuale risale al gennaio scorso ed è anche documentato da un filmato. Proprio il video in questione sarebbe stato usato come ricatto sulla vittima, obbligandola ad avere altri rapporti forzati con svariati uomini.

15enne stuprata in India: i colpevoli

La polizia indiana per ora ha arrestato già 29 spregevoli uomini colpevoli dello stupro, ma dalle ricostruzioni sembrerebbero essere ben 33 le persone coinvolte.

Per gli inquirenti l’orrore sarebbe andato avanti per oltre 8 mesi; solo qualche settimana fa la vittima – di appena 15 anni – ha trovato il coraggio di parlare di quanto accaduto alla famiglia ed in seguito di sporgere denuncia alle Autorità.

15enne stuprata in India: uno tra gli innumerevoli casi

La polizia di Dombivli sta ancora cercando i 4 indagati restanti. Per tutti il rischio di una pena pesante è concreto, per via della legge sulla protezione dei bambini dai reati sessuali che prevede condanne ancora più severe e pene detentive più lunghe per reati sessuali.

Nonostante pene così aspre, si tratta soltanto di uno degli innumerevoli casi di violenza sessuale che stanno sconvolgendo l’India.