Violenza donne, Confepi Sanità: una su due non denuncia per paura

Milano, 25 nov. (askanews) – “Oggi, nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Confepi Sanità fa un appello alle Istituzioni: non più parole ma fatti concreti. Ancora oggi una donna su due non denuncia le violenze proprio perchè si sente abbandonata e sa che anche se fa una denuncia le Istituzioni non la tutelano, perciò vive questa violenza e questa angoscia nel silenzio, producendo per se stessa uno svilimento che la porterà ad avere poca fiducia ed autostima.

Per questo motivo oggi Confepi Sanità fa un appello a tutte le Istituzioni per cambiare, non solo parole, ma atti concreti, per costruire sistemi che possano tutelare e far incontrare queste donne che hanno bisogno di un supporto psicologico per affrontare la loro vita ed allontanare il proprio carnefice”. Lo ha detto Paola Marchetti, presidente di Confepi Sanità.