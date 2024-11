Violenza donne, Fontana alle ragazze: non abbiate paura a denunciare

Roma, 25 nov. (askanews) – “Oggi ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La Camera dei deputati è lieta di ospitare la rappresentazione odierna che denuncia una piaga sociale atroce e diffusa. Secondo le ultime stime dell’Oms, quasi una donna su tre di età compresa tra i 15 e i 49 ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica o sessuale”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Insieme possiamo costruire una società più sicura. Dove ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza, trovando nelle istituzioni e nella comunità un forte sostegno, deciso e incondizionato. E mi rivolgo soprattutto alle ragazze: non abbiate paura a denunciare, fatelo se vi sentite insicure, perché è nel vostro diritto vivere sicure in questo paese come in tutto il resto del mondo”.