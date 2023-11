Violenza donne, Meloni: "Fenomeno intollerabile, non ci fermeremo"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Sottoscrivo parola per parola il ricordo che il governatore Zaia ha fatto di Giulia ma anche la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a un fenomeno che continua ad essere intollerabile, incredibile, che ha bisogno di essere combattuto a 360 gradi”. Lo ha detto da Verona la presidente del Consiglio, in occasione della firma di importante accordo tra Governo e Regione Veneto e all’indomani dell’ok unanime del Parlamento alla nuova legge anti violenza sulle donne promossa dal Governo.

“Una cosa che mi ha reso fiera in queste settimane è stato vedere approvare la legge che il governo ha varato contro la violenze all’unanimità dalle forze politiche”, ha aggiunto.

“Continueremo ad andare avanti, ci sono anche altre importanti iniziative che stanno andando avanti in questi giorni e non ci fermeremo fin quando non si fermerà qualcosa che è incompatibile col nostro presente”, ha sottolineato.