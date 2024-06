Violenza donne, presentato alla Camera il corto "Doppia Vita"

Roma, 6 giu. (askanews) - Abbiamo presentato il cortometraggio 'Doppia vita' in modo tale da sensibilizzare le persone - soprattutto i più giovani -, perché non è possibile che nel 2024 ci siano ancora casi di omicidi e soprusi nei confronti delle donne. Il nostro scopo è quello di far capire al...

Roma, 6 giu. (askanews) – Abbiamo presentato il cortometraggio ‘Doppia vita’ in modo tale da sensibilizzare le persone – soprattutto i più giovani -, perché non è possibile che nel 2024 ci siano ancora casi di omicidi e soprusi nei confronti delle donne. Il nostro scopo è quello di far capire alla società che la donna è qualcosa di unico al suo interno e va tutelata e protetta. E soprattutto, nel nostro corto, abbiamo voluto dare un finale diverso, rispetto alla morte della donna, con un messaggio per dare speranza”. È quanto dichiara Mattia Pantaleoni, produttore cinematografico e operatore drone Aurumovie, a margine della presentazione del cortometraggio “Doppia Vita”, tenutasi alla Camera dei deputati.