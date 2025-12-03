Violenza donne, Schlein: Meloni faccia rispettare accordo su consenso

Roma, 3 dic. (askanews) – “Ribadisco che mi aspetto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, faccia rispettare l’accordo che abbiamo fatto e che ha portato tutta la maggioranza e l’opposizione a votare all’unanimità una norma che prevede una piccola grande rivoluzione culturale perché dice che ogni atto sessuale fatto senza il consenso è violenza, è stupro”.

E’ quanto ha affermato la segretaria dem Elly Schlein, sulla Pdl consenso, approvato all’unanimità alla Camera, che è in stallo in Senato.

“Esiste già in 22 Paesi europei. Abbiamo visto girare un sacco di fake news, è incredibile il voltafaccia che è stato fatto da una parte della maggioranza e poi nel voto da tutti dopo il voto delle regionali. Come ho detto l’altro giorno sarebbe gravissimo se ci fosse stata una resa dei conti post-elettorale all’interno della maggioranza sulla pelle delle donne, perché l’hanno votata all’unanimità qualche giorno prima e adesso hanno frenato”, ha sottolineato.

“Ripeto: mi aspetto che la presidente Giorgia Meloni faccia rispettare quell’accordo e noi continueremo a lavorare per portare all’approvazione di questa importante norma”, ha concluso Schlein.