Violenza negli Usa, poliziotto preme il ginocchio sul collo di una 12enne

Poliziotto in servizio come guardia giurata in un istituto di Kenosha irrompe in mensa e preme il ginocchio sul collo di una 12enne, poi la ammanetta

Ancora violenza da parte degli uomini in divisa negli Usa, dove in un video su fatti risalenti al 4 marzo scorso si vede un poliziotto che preme il ginocchio sul collo di una 12enne. L’agente Shawn Guetschow era intervenuto a sedare una lite nella mensa di un scuola media a Kenosha, del Wisconsin.

La vittima è una ragazzina afro americana di 12 anni che ha riportato traumi ma soprattutto uno spavento terribile per la brutalirà con cui la sua esuberanza è stata arrestata. Nel video in questione si vede distintamente l’agente Guetschow che interviene, butta la ragazzina a terra e le preme un ginocchio sul collo, la stessa manovra che uccise George Floyd e che pochi giorni fa aveva causato il decesso di Edward Bronstein.

Quella pressione, secondo la denuncia dell’avvvocato di famiglia, sarebbe durata “per oltre 20 secondi”. Poi la 12enne è stata sollevata con violenza, ammanettata e portata via. C’è un distinguo: in quel momento l’agente non era in servizio come poliziotto ma come guardia giurata e prima di di buttare a terra la 12enne, dal video si vede anche che scaraventa a terra un altro studente. Ai media il padre della ragazza ha detto che “la figlia è molto traumatizzata e non vuole andare a scuola”.

La nota della polizia: “L’agente è ancora in servizio con noi”

La Polizia di Kenosha ha diramato in queste ore una nota in cui spiega che l’agente è sospeso dal servizio scolatico come guardia ma ancora in organico al KPD: “KPD è a conoscenza delle dimissioni di Shawn Guetschow dal distretto scolastico e della notifica verbale di reclamo fatta da un avvocato che rappresenta lo studente. Guetschow è ancora impiegato nella KPD. Continuiamo le indagini, prestando attenzione all’intera portata dell’incidente. Non abbiamo ulteriori aggiornamenti al momento”.