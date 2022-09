Violenza sessuale a Monza, donna aggredita alle spalle in pieno giorno: un arresto

Una tentata violenza sessuale a Monza avvenuta poco dopo mezzogiorno e in mezzo alla folla, donna aggredita alle spalle da un uomo ubriaco

Violenza sessuale a Monza, dove una donna è stata aggredita alle spalle in pieno giorno e dopo per fortuna è scattato un arresto: i media spiegano che lunedì 5 settembre un 25enne è stato fermato dalla polizia dopo che aveva spinto la vittima contro un muro e stava per stuprarla.

E tutto è successo ad un’ora ancora più sconcertante: a mezzogiorno inoltrato e nel bel mezzo della folla che passeggiava in strada.

Aggredita alle spalle in pieno giorno

La donna è stata aggredita alle spalle in via Pavoni, mentre camminando parlava al telefono con un’amica. I media spiegano che l’offender, di nazionalità marocchina, era visibilmente ubriaco. L’uomo è piombato addosso alla sua vittima e l’ha spintonata con violenza contro un muro. Il 25enne ha afferrato la donna per il braccio e l’ha tenuta bloccata per il collo, toccandola e tentando di spogliarla.

A quel punto la donna ha urlato forte. Ci è voluto un tempestivo intervento di una pattuglia della polizia per salvato la vittima dal tentativo di stupro.

Aggressore bloccato dagli agenti della Questura

Il 25enne, bloccato dopo qualche decina di metri, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata in flagranza di reato. Il fermato ha numerosi precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio. E scappando dalla Volante l’uomo avrebbe urlato alla sua vittima: “Vai dai tuoi poliziotti di m…”.

Le condizioni di salute dell’aggredita sono state valutate al San Gerardo di Monza, da cui è stata dimessa con 15 giorni di prognosi per contusioni multiple e cervicalgia. Il Codice Rosso ha funto poi da guida alla vittima per formalizzare la sua denuncia.