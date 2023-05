L’uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una 19enne ad Anzio è ancora in fuga. Il padre ha espresso la sua reazione parlando con Il Messaggero.

Violenza sessuale ad Anzio: aggressore ancora in fuga

L’uomo accusato di aver violentato una ragazza di 19 anni ad Anzio è ancora in fuga. La ragazza era uscita con un’amica per andare in un centro commerciale. Quando stava tornando a casa ha deciso di tagliare a piedi sulla Nettunense, infilandosi in una strada serrata. Mentre stava parlando al telefono con la sua amica, qualcuno l’ha afferrata e l’ha trascinata nell’erba. L’amica ha perso la comunicazione e ha provato a richiamarla, ma senza successo. Intanto in casa era già scattato l’allarme.

Violenza sessuale ad Anzio, il padre della vittima: “L’aggressore speri che la polizia lo trovi prima di me”

La vittima della violenza sessuale ha raggiunto di nuovo la strada principale e ha subito raccontato ai soccorritori di essere stata violentata. Non è, però, riuscita a fornire un identikit dell’aggressore, che è fuggito sulla Nettunense. Sarà fondamentale l’esame del Dna raccolto sulla vittima per riuscire ad identificare l’aggressore. Intanto il padre ha mostrato la sua reazione rispondendo al Messaggero. “Deve augurarsi che lo trovino i poliziotti prima di me. Perché non risponderei delle mie azioni” ha dichiarato.