Violenza sessuale di gruppo: arrestato un giovane in Val Gardena, si tratta di un 27enne di origine kosovara fermato dai carabinieri del comando provinciale di Bolzano.

I militari lo hanno fermato come indiziato di delitto per violenza sessuale di gruppo dietro input procedurale del Sostituto Francesca Sassani. Da quanto si apprende il crimine si sarebbe consumato in un hotel a Passo Pinei, tra Castelrotto e Selva di val Gardena e la vittima è una donna non residente in Alto Adige.

Violenza sessuale di gruppo, arrestato 27enne

Indagati per lo stesso reato sono anche due giovani stranieri, anch’essi “lavoratori in strutture ricettive dell’area”.

I media spiegano che la vittima si sarebbe fatta visitare all’ospedale San Maurizio di Bolzano e dopo la denuncia sono scattate le indagini delle forze dell’ordine, che hanno portato al fermo del giovane. sospettato di essere uno degli autori della violenza insieme ad altri due uomini.

Le immagini con la vittima in struttura

I carabinieri hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza dell’albergo, che “mostrerebbero l’uomo in compagnia della presunta vittima della violenza entrare e uscire insieme dalla struttura”.

Intanto in carcere a Bolzano si è svolta l’udienza convalida dell’arresto, alla presenza del legale dell’indagato e del Gip Elsa Vesco.