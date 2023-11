Violenza su domani: Azione, 'domani banchetti e iniziative in tutta Italia'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sono più di 100 le donne vittime di violenza di genere in Italia, solo quest’anno. Una ogni tre giorni. Bisogna ricominciare a fare rumore. Per questo, su iniziativa delle nostre e dei nostri Under30, abbiamo organizzato flashmob e banchetti in tutta It...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Sono più di 100 le donne vittime di violenza di genere in Italia, solo quest’anno. Una ogni tre giorni. Bisogna ricominciare a fare rumore. Per questo, su iniziativa delle nostre e dei nostri Under30, abbiamo organizzato flashmob e banchetti in tutta Italia, per chiedere che vengano velocemente attuate le misure per prevenire questo fenomeno intollerabile, lavorando sulla cultura e sul rispetto, prima ancora che sulle pene". Si legge in una nota di Azione.

"Abbiamo iniziato ieri, a Busto Arsizio, dove eravate tantissimi, e continueremo da domani, 25 novembre. Di seguito dove ci potete trovare: Bisceglie, Piazza Margherita, ore 17:00; Bologna, Piazza Nettuno, ore 18:00; Brescia, Piazza Broletto, ore 12:30; Firenze, Piazza Leopoldo, ore 10:00; Massa, Piazza del Teatro, ore 15:00; Milano, Piazza Mercanti, ore 14:30; Monza, Via Spalto Maddalena, ore 14:30; Roma, Piazza della Madonna dei Monti, ore 12:00; Palermo, Piazza Verdi, ore 11:00; Pavia, Corso Strada Nuova 88, ore 18:00; Perugia, Via dei Priori 81 (Omà), ore 17:30; Potenza, Via Lisbona 11, ore 17:00; Salerno, Via Velia – Corso Garibaldi, ore 10:00; Torino, Giardino Vittime di Femminicidio, ore 11:00; Treviso, Piazza del Battistero – Via Calmaggiore, ore 11:00; Trieste, Via Dante, ore 11:00; Udine, Via Canciari, ore 14:00".