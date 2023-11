Violenza su donne: Abodi, 'lo sport ha la grande opportunità di lanciare un messaggio'

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – "Purtroppo Giulia Cecchettin non è l'ultima vittima della violenza, ce ne saranno altre e altre ce ne sono state. Dobbiamo aumentare il profilo della responsabilità e lo sport ha la grande opportunità di lanciare un messaggio sistematico. Sarà un impegno costante, la filosofia del 1522 è che nessuna donna debba sentirsi sola". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani in conferenza stampa a Palazzo Chigi per presentare lo spot "Non sei sola" sul numero di emergenza 1522. "Non ci dovremmo ritrovare nel momento della riflessione e della commozione di fronte a una vita che si spezza e viene spezzata dal non amore -prosegue Abodi-. Di questo si deve parlare soprattutto quando le cose vanno avanti normalmente. Noi dobbiamo prepararci tutti insieme e preparare le condizioni affinché le donne possano sentirsi sicure e libere di scegliere la propria vita e con chi stare. È la supremazia del rispetto che viene prima di ogni altra cosa".