Violenza su donne: Ascari (M5s), 'marito violento assolto? Serve formazione per giudici'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "A Brescia un magistrato ha chiesto l’assoluzione per un uomo del Bangladesh denunciato per maltrattamenti dall’ex moglie, una donna di origini bengalesi, cittadina italiana, segregata in casa per anni. Per il pubblico ministero questi maltrattamenti sarebbero 'il frutto dell’impianto culturale e non della coscienza dell’uomo' perciò 'rientrando nel campo dei reati culturalmente orientati, non vanno puniti'. Io sono sconcertata. La violenza sulle donne non può in nessun caso essere culturalmente accettata, a prescindere dalla nazionalità, né la nostra giustizia può lasciarla impunita quando si verifica sul territorio nazionale italiano. Serve formazione obbligatoria per tutti i magistrati, le forze dell’ordine e gli operatori che si occupano di violenza di genere. Da subito". Così Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Femminicidio.