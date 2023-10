Violenza su donne: bagarre su leghista Sasso, 'nefandezza educazione sessuale a scuola'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Bagarre in aula alla Camera dopo l'intervento del deputato leghista Rossano Sasso, durante l'esame del ddl contro la violenza sulla donne, a proposito di alcuni emendamenti delle opposizioni sull'educazione sessuale nelle scuole. "Vorrei dire alla sini...

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Bagarre in aula alla Camera dopo l'intervento del deputato leghista Rossano Sasso, durante l'esame del ddl contro la violenza sulla donne, a proposito di alcuni emendamenti delle opposizioni sull'educazione sessuale nelle scuole. "Vorrei dire alla sinistra e in particolare al M5S che fino a fine legislatura noi faremo muro contro quella che definisco una nefandezza" ovvero inserire l'educazione sessuale nelle scuole "per i bambini fino a 6 anni".

"Il 25 settembre dello scorso anno abbiamo vinto noi le elezioni e legiferiamo noi. Voi potete decidere se votare insieme a noi ma non inserendo l'educazione sessuale". E aggiunge: "Se il Pd, le sinistre i 5 Stelle intendono fare educazione sessuali liberi di farlo nelle loro sedi di partito. Vediamo quanti mamma e papà porteranno i loro figli".