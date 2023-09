Violenza su donne: Bergamini (Fi), 'parola chiave nella prevenzione è tempestività'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Forza Italia ha voluto fortemente questa proposta di legge sulla quale abbiamo lavorato tutti insieme. Abbiamo intensificato il lavoro nel corso delle settimane scorse, ma lavoriamo da sempre nella lotta al contrasto della violenza sulle donne. Cito tre provvedimenti tra i più importanti approvati grazie a Forza Italia: l’istituzione grazie all’allora ministro di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, del numero 1522, un numero gratuito e attivo 24 ore su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, la successiva legge sullo stalking e la ratifica della Convenzione di Istanbul, unico strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica". Lo ha dichiarato Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa alla conferenza ‘Mai Sole” di presentazione della proposta di legge di Forza Italia contro le violenze di genere, oggi, in sala stampa della Camera dei Deputati, con Catia Polidori, Antonio Tajani, Paolo Barelli e Rita Dalla Chiesa.

"L’Italia è stata tra i primi Paesi a ratificarla – ha spiegato – nonostante ci fossero delle iniziali ambiguità nel testo, ma grazie a Forza Italia c’è stata una ratifica immediata anche per dare un segnale importante su questo tema". "La parola chiave nella prevenzione oggi è tempestività. Da inizio anno ci sono state quasi 80 donne uccise: non dobbiamo abituarci a convivere con la violenza domestica e questa proposta lavora esattamente in questa direzione: intervenire in maniera immediata nel momento in cui c’è un rischio. Sappiamo che la prevenzione e la protezione delle donne è complessissima, lo vediamo nelle cronache di queste settimane ed è fondamentale mettere le forze dell’ordine e la magistratura nella condizione di operare subito per impedire altre morti, anche grazie alle tecnologie oggi disponibili. Questa proposta è di Forza Italia, ma in realtà è del Paese intero e auspico sia accolta e sottoscritta da tutti i partiti. Quando sì e trattato di violenza sulle donne il Parlamento ha sempre dimostrato maturità e senso di responsabilità", ha concluso Bergamini.