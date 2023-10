Violenza su donne: Bisa (Lega), 'con Ddl rafforziamo norme per tutele'

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Con il Codice Rosso e il rafforzamento delle sue misure, provvedimenti fortemente voluti dalla Lega, ci siamo mossi nella direzione di tutelare le donne vittime di violenza". Lo ha detto la deputata della Lega Ingrid Bisa esprimendo voto favorevole del gruppo al Ddl per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

"Il testo che oggi approviamo, dà ancora più forza a quanto già previsto per la prevenzione e il contrasto di un fenomeno che, purtroppo, ha un costo sociale e personale altissimo. Noi siamo dalla parte delle donne e di chi subisce abusi e violenze -ha aggiunto-. A loro vogliamo garantire sempre più tutele e maggior sostegno nel percorso di denuncia, assicurando tempi più rapidi e garanzie di ricevere una risposta in tempi adeguati. Persecutori e violenti devono sapere che per loro non ci sono più sconti né scusanti, né indulgenze, ma solo inflessibilità e pene certe”.