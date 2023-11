Violenza su donne: Boccia (Pd), 'bene sì a nostri Odg, interlocuzione positiva con governo'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "E’ importante che il Senato approvi all’unanimità il ddl sulle norme per il contrasto alla violenza sulle donne. Come abbiamo fatto alla Camera abbiamo confermato il nostro impegno per un lavoro legislativo che deve vedere tutte le forze politiche...

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "E’ importante che il Senato approvi all’unanimità il ddl sulle norme per il contrasto alla violenza sulle donne. Come abbiamo fatto alla Camera abbiamo confermato il nostro impegno per un lavoro legislativo che deve vedere tutte le forze politiche unite". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Restiamo convinti che il ddl non affronti compiutamente il tema della prevenzione primaria, su cui avevamo presentato, insieme alle altre opposizioni, un odg molto serio. Ma riteniamo davvero importante il risultato ottenuto con il voto favorevole a due nostri odg -ha spiegato Boccia-. Abbiamo ottenuto, infatti, che venga finanziata con risorse adeguate la formazione per gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e il personale sanitario".

"E soprattutto abbiamo stabilito che in tempi rapidi, dopo l’approvazione della legge di bilancio, si calendarizzino in Parlamento i disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza, a completamento della normativa vigente in modo da arrivare a quella legge nazionale e a quelle misure condivise che hanno chiesto anche le studentesse e gli studenti al ministro Valditara oggi -ha concluso-. Certo il ddl approvato non ci soddisfa pienamente ma il voto favorevole ai nostri due odg non era scontato, ed è evidentemente il frutto di una interlocuzione positiva su questo tema tra il governo e il Pd”.