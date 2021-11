Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Parole terrificanti, un’offesa per tutte le donne. Episodio doppiamente grave perché chi le ha pronunciate, Luca Valentini, ricopre anche un ruolo politico in Fratelli d’Italia a Trento. Le scuse per salvare la sua posizione non bastano, Giorgia Meloni che ne pensa?”.

Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.