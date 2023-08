Violenza su donne: Bonafoni (Pd), 'parole Giambruno gravi'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Le parole di Andrea Giambruno sono gravi e forse ancor più grave è la sua replica a chi in queste ore punta il dito contro le sue dichiarazioni. Commentare un episodio di violenza di genere, facendo riferimento ai comportamenti "sbagliati" de...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Le parole di Andrea Giambruno sono gravi e forse ancor più grave è la sua replica a chi in queste ore punta il dito contro le sue dichiarazioni. Commentare un episodio di violenza di genere, facendo riferimento ai comportamenti "sbagliati" delle ragazze significa ribadire e dar forza a quei modelli e quegli schemi culturali che colpevolizzano le vittime. Proprio il contrario di ciò che abbiamo bisogno. Prima di partire per Caivano, Giorgia Meloni prenda le distanze dal suo compagno, altrimenti sarà un viaggio assai poco credibile il suo". Così in una nota la coordinatrice della segreteria nazionale e consigliera regionale del Lazio del Partito democratico, Marta Bonafoni.