Violenza su donne: Bonelli (Avs), 'inaccettabile comportamento maggioranza'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "È intollerabile che un deputato definisca un emendamento fatto da altri deputati che sono dell'opposizione ‘una nefandezza’. Qui non siamo a Kabul ma nella Repubblica Italiana. E non possiamo permettere che i nostri giovani paghino sulla propr...

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "È intollerabile che un deputato definisca un emendamento fatto da altri deputati che sono dell'opposizione ‘una nefandezza’. Qui non siamo a Kabul ma nella Repubblica Italiana. E non possiamo permettere che i nostri giovani paghino sulla propria pelle per ciò che le istituzioni non sono state in grado di insegnare loro". Lo ha detto il co-portavoce nazionale di Europa verde Angelo Bonelli intervenendo alla Camera sul Ddl di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica a difesa di un emendamento in cui si proponeva l'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale a scuola.

"E sa che cosa dobbiamo insegnare? Una cosa che si chiama rispetto. Rispetto del corpo delle donne. Non capisco come sia possibile che la ministra Roccella fugga su un tema di questo tipo. Perché il tema oggi è il rispetto, quello che le scuole, insieme alle famiglie, devono insegnare. Trovo intollerabile che un deputato possa definire un emendamento di questo tipo ‘una nefandezza inaccettabile’. Inaccettabile il loro comportamento”, ha aggiunto Bonelli.