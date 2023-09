Violenza su donne: Bongiorno, 'castrazione chimica prossima battaglia Lega'

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) - "Le donne che denunciano devono essere aiutate subito. Nelle aule di giustizia c'è la frase 'La legge è uguale per tutti', ma deve essere uguale 'per tutti e per tutte'. La violenza contro le donne non è una ...

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – "Le donne che denunciano devono essere aiutate subito. Nelle aule di giustizia c'è la frase 'La legge è uguale per tutti', ma deve essere uguale 'per tutti e per tutte'. La violenza contro le donne non è una violenza di serie B, abbiamo approvato una legge che se qualcuno non rispetta il Codice rosso sarà sostituito". Lo afferma Giulia Bongiorno, avvocato e parlamentare della Lega, dal palco di Pontida.

"Chi entra in Italia deve rispettare diritti e dignità delle donne, voglio dire con chiarezza che sul banco degli imputati non deve finire la vittima" aggiunge. E sui recidivi sottolinea che "se uno stupratore non riesce a trattenere i suoi impulsi ha bisogno di un aiuto e l'aiuto si chiama castrazione chimica, è un trattamento farmacologico e con il vostro aiuto sarà la nostra prossima battaglia" conclude Giulia Bongiorno.