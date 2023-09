Violenza su donne: Bongiorno (Lega), 'con Codice Rosso rafforzata velocità d'intervento'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Velocità è quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza e il rafforzamento del Codice Rosso rappresenta in questo senso un importantissimo passo avanti. Adesso, se la vittima di violenza non viene ascoltata entro i tre giorni previst...

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Velocità è quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza e il rafforzamento del Codice Rosso rappresenta in questo senso un importantissimo passo avanti. Adesso, se la vittima di violenza non viene ascoltata entro i tre giorni previsti dal Codice Rosso, il procuratore potrà revocare l’assegnazione del fascicolo, assegnandolo a chi è invece in grado di intervenire subito. Una risposta tardiva a una richiesta d’aiuto può avere conseguenze tragiche: il rafforzamento del Codice Rosso permetterà di agire tempestivamente e spero che incoraggerà le donne a rivolgersi con fiducia allo Stato". Così la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama e prima firmataria del disegno di legge.