Violenza su donne: Boschi, 'legge è segnale importante, ma non basta'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “I fatti di cronaca ci impongono una risposta forte e unitaria. Ieri è stato dato un segnale importante, ma non basta”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi a Rainews24.

“La legge approvata ieri viene da lontano perché è molto simile a quella già presentata durante il governo Draghi e mai approvata per la prematura interruzione della legislatura. Mi auguro che quelle misure aiutino a prevenire delitti efferati e altri femminicidi con misure preventive che intervengano prima che sia troppo tardi. Ma incidere sulle pene e la repressione non è risolutivo: si deve intervenire a livello educativo e culturale. Serve una rivoluzione per affermare una piena parità tra uomini e donne, unico vero antidoto alle discriminazioni che portano alla violenza. Su questo ci deve essere una convinzione bipartisan, senza alibi o tentennamenti”, conclude.