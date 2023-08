Violenza su donne: Bucalo (Fdi), 'bene proposta Valditara per impegno scuola'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Non posso che accogliere con favore le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara che ha espresso la chiara volontà del ministero di avviare a scuola dei percorsi che mirino a scardinare dalle basi il fenomeno della violenza sulle donne. Da anni, come donna, come parlamentare di Fratelli d'Italia e come responsabile della scuola del partito, porto avanti una battaglia per insegnare ai ragazzi la cultura del rispetto tra i banchi di scuola. Oggi più che mai si rende necessaria infatti una scuola che avvii ai valori del rispetto e della tutela dei più deboli e che scardini dalle basi la sottocultura e le aberrazioni del branco. La violenza sulle donne è infatti un problema culturale, solo insegnando ai nostri ragazzi il rispetto per il prossimo potremo vincere questa battaglia di civiltà". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e responsabile Scuola del partito.