Violenza su donne: Candiani, 'Concia? Un complesso cedere spazio a controparte'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La scuola deve fare la scuola e quindi insegnare. Non vorrei mai che ci fosse un complesso nel dover dare a una controparte ideologica uno spazio. Non ho problemi a dirlo, perché siamo in un Paese dove spero che ancora ci si possa confrontare senza finire subi...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "La scuola deve fare la scuola e quindi insegnare. Non vorrei mai che ci fosse un complesso nel dover dare a una controparte ideologica uno spazio. Non ho problemi a dirlo, perché siamo in un Paese dove spero che ancora ci si possa confrontare senza finire subito sull’indice dei retrogradi”. Lo ha dichiarato Stefano Candiani, deputato della Lega, intervenendo a ZTL, programma condotto da Francesco Borgonovo su Radio Giornale Radio in merito alla nomina di Anna Paola Concia alla direzione del progetto ministeriale “Educare alle relazioni”.

“È una cosa seria – ha aggiunto –. Non dico di essere favorevole o contrario a quella persona, parlo di che cosa deve fare la scuola: non vorrei che ci concentrassimo su questi argomenti, molto curiosi, quando poi ti escono fuori studenti che non sanno neanche rispettare le persone o non sanno neanche come è fatto il paese dove abitano. La scuola deve istruire, il resto spetta alla famiglia".