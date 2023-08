Violenza su donne: Carfagna, 'serve più Stato, castrazione chimica inutile propaganda'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “A Caivano come a Palermo, un altro stupro di gruppo, dove all’orrore per la violenza si aggiunge quello per la giovanissima età delle due vittime, poco più che bambine, e degli adolescenti accusati di averle violentate. C’è un&rsquo...

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “A Caivano come a Palermo, un altro stupro di gruppo, dove all’orrore per la violenza si aggiunge quello per la giovanissima età delle due vittime, poco più che bambine, e degli adolescenti accusati di averle violentate. C’è un’innegabile emergenza, ma la soluzione non è e non può essere la castrazione chimica, vecchio cavallo di battaglia puntualmente riproposto dalla Lega. Inutile propaganda populista, già bocciata come un errore anni fa anche dall’allora non ancora ministro Nordio”. Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione.

“La politica deve agire in modo serio, approvando norme adeguate e rafforzando le risposte sul piano culturale ed educativo – prosegue -. Il governo aveva promesso una corsia preferenziale in Parlamento al ddl con le nuove misure contro la violenza di genere approvato dal Consiglio dei ministri a inizio giugno, sono trascorsi due mesi e mezzo ed il provvedimento è ancora fermo. E questo nonostante la massima disponibilità data dalle opposizioni a collaborare e a fare presto. Intanto si sono inspiegabilmente persi mesi ignorando la proposta di legge che avevamo predisposto con le ministre del governo Draghi e che avevamo ripresentato lo scorso ottobre, a inizio legislatura: fosse stata calendarizzata, oggi sarebbe stata approvata quantomeno da un ramo del Parlamento. Ma i casi di Palermo e Caivano dicono che l’emergenza stupri ha radici anche e soprattutto nel disagio sociale, nell’abbandono in cui crescono molti ragazzi, nella carenza di supporto alle famiglie".

"Conosco bene la drammatica realtà del Parco Verde, periferia tra le più difficili dove sono stata più volte e dove da ministro per il Sud ho voluto venisse sottoscritto il Cis Terra dei Fuochi, con 200 milioni di euro per il recupero economico e sociale del territorio. Se in luoghi come questo lo Stato non fa lo Stato, assicurando presenza, sicurezza, investimenti, programmi culturali e di educazione al rispetto di genere, allora lascia terreno fertile all’incultura della violenza, della prepotenza, della prevaricazione. Serve intervenire su questo – conclude Carfagna – la castrazione chimica è solo fumo negli occhi”.