Violenza su donne: Castellone, 'insegnare a scuola alfabeto emozionale'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "90 femminicidi in 10 mesi non è un’emergenza, ma una piaga sociale, endemica e culturale. La soluzione a tutto questo non può che essere una rivoluzione. Culturale, emotiva, morale. E bisogna cominciare, subito, da subito. Dai primi anni di età, quelli ritenuti cruciali per la formazione psico-emotiva di ogni essere umano". Lo scrive su Facebook Mariolina Castellone, senatrice M5S e vicepresidente del Senato.

"Bisogna investire in prevenzione nelle scuole, e far sì -aggiunge- che accanto all’alfabeto grazie al quale si impara a leggere, venga insegnato un alfabeto altrettanto importante, quello emozionale, grazie al quale si impara ad amare. Tra i banchi, le abilità sociali devono avere la stessa importanza delle abilità scolastiche, l’educazione sessuo-affettiva deve avere la stessa dignità della matematica, le regole del rispetto altrui devono essere seguite esattamente come le regole di grammatica. Siamo noi, adesso, con i nostri interventi tempestivi o meno, a decidere se domani un uomo entrerà nella vita di una donna per rispettarla o per spezzarla".