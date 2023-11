Violenza su donne: Ceccardi (Lega), 'libertà e consapevolezza nostra miglior difesa'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “‘Figlia mia, sei nata femmina. Ho sempre desiderato una figlia femmina, per condividere insieme i giochi con le bambole, per portarti a lezioni di danza e pianoforte se lo vorrai, per consigliarti meglio quando da adolescente avrai le prime cotte e quando, p...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “‘Figlia mia, sei nata femmina. Ho sempre desiderato una figlia femmina, per condividere insieme i giochi con le bambole, per portarti a lezioni di danza e pianoforte se lo vorrai, per consigliarti meglio quando da adolescente avrai le prime cotte e quando, più grande, ti innamorerai davvero. Avrai qualche delusione, ma saprai rialzarti, se sarò stata una buona madre. Ti insegnerò a credere in te stessa, ad essere indipendente psicologicamente ed economicamente, ad amare qualcuno intensamente ma senza annientarsi mai". Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, intervenendo nel corso del dibattito sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, all’assemblea plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

"Ti dirò, quando avrai l'età per capire, che non dovrai mai accettare nessun sopruso, nessuna violenza, anche se piccola o apparentemente innocua, neanche per scherzo. Ti insegnerò a denunciare, a difenderti e imparare ad allontanare le persone che vorranno ferirti. Ti insegnerò ad odiare la violenza. A non subirla e a non infliggerla agli altri. Cresci e non pentirti mai di essere una donna. Vanne fiera e a testa alta. Ricordati di amare, con tutto il cuore e senza paura".

"Quando è nata, ho scritto questo messaggio per la mia bambina. La prima campagna anti-violenza della vita la fanno i genitori in casa, tutti i giorni. Nella storia, i risultati più importanti per l’emancipazione femminile sono stati ottenuti grazie alla consapevolezza di sé che le donne hanno raggiunto. Credo che sia ancora questa la strada da percorrere per continuare a difendere le donne. Libertà e consapevolezza”, conclude.