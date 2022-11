Violenza su donne, Ciccarelli (McDonald's): 'porteremo 'Non sei sola' da Roma in tutta Italia'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "L'obiettivo della campagna 'Non sei sola. Lasciati aiutare' è quella di sostenere la conoscenza del numero gratuito 1522, che rappresenta uno dei principali avamposti in Italia per sostenere le donne vittime di violenza e stalking. McDonald...

(Adnkronos) – "L'obiettivo della campagna 'Non sei sola. Lasciati aiutare' è quella di sostenere la conoscenza del numero gratuito 1522, che rappresenta uno dei principali avamposti in Italia per sostenere le donne vittime di violenza e stalking. McDonald's ha deciso di impegnarsi, rispondendo all'appello dell'assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale, sviluppando un'iniziativa di grande impatto ma semplice, come sono semplici tutte le cose che noi distribuiamo all'interno dei nostri ristoranti". Così Delia Ciccarelli, direttrice Comunicazione di McDonald's Italia, spiega il senso di "Non sei sola.

Lasciati aiutare", l'iniziativa di McDonald's e Assessorato alle Politiche per la Sicurezza, alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale promossa per diffondere la conoscenza del numero nazionale antiviolenza 1522 attraverso degli adesivi che saranno affissi nei bagni dei 73 ristoranti McDonald's di Roma e provincia.

"A Roma riusciamo a raggiungere 150mila cittadini al giorno grazie ai nostri 73 ristoranti e all'impegno dei nostri licenziatari, che hanno accolto con grande entusiasmo questo progetto- aggiunge Ciccarelli- Ci auguriamo che 'Non sei sola' possa avere un respiro nazionale, andando a interessare un milione di persone al giorno.

McDonald's può considerarsi a tutti gli effetti un media, un luogo accogliente e familiare dove questi messaggi anche su temi così importanti e delicati riescono a passare con grande facilità. Faremo sempre più progetti di questo tipo, per testimoniare e investire sul nostro ruolo di cittadini attivi in Italia. Partiamo da Roma e ci svilupperemo anche nel resto del Paese", conclude.