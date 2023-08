Violenza su donne: Dalla Chiesa (Fi), 'in commissione femminicidio decisioni importanti'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Il 30 agosto si riunirà la commissione femminicidio, con l’ufficio di presidenza lavoreremo per capire come agire. Servono decisioni forti e importanti". Così al Tgcom24 la deputata di Forza Italia e membro della commissione femminicidio Rit...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Il 30 agosto si riunirà la commissione femminicidio, con l’ufficio di presidenza lavoreremo per capire come agire. Servono decisioni forti e importanti". Così al Tgcom24 la deputata di Forza Italia e membro della commissione femminicidio Rita Dalla Chiesa. "È un abominio terribile quello che stiamo vedendo in questi giorni – prosegue -. Purtroppo si susseguono notizie di violenze su donne e bambine che fanno rabbrividire. È come se il tessuto sociale si fosse improvvisamente smembrato".

"Io credo che le famiglie debbano stare più vicine ai propri figli, parlare con loro, cercare di capirli. Oggi troppo spesso i ragazzi vengono lasciati soli, con i computer, i cellulari, i social. Prima era diverso, la famiglia era più presente, c'era la figura dei nonni, c'erano i parroci degli oratori con la funzione della chiesa importantissima. Oggi si potrebbe pensare a introdurre la figura di uno 'psicologo di quartiere', sarebbe una cosa importante, perché anche le famiglie che vivono in realtà difficili non devono essere abbandonate", conclude Dalla Chiesa.